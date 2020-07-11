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İngiltere Premier Lig’e ilk vedayı Norwich City yaptı

NORWİCH CİTY, BUGÜN SAHASINDA KONUK ETTİĞİ WEST HAM UNİTED'A 4-0 MAĞLUP OLARAK, İNGİLTERE PREMİER LİG'E BU SEZON VEDA EDEN İLK TAKIM OLDU.

İngiltere Premier Lig’e ilk vedayı Norwich City yaptı

Norwich City, bugün sahasında konuk ettiği West Ham United’a 4-0 mağlup olarak, İngiltere Premier Lig’e bu sezon veda eden ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Norwich City, evinde West Ham United’a 4-0 mağlup oldu ve ligde bitime 3 hafta kala küme düştü. Aldığı bu galibiyetle 34 puana yükselen Londra ekibi, ligde kalma mücadelesinde ciddi bir avantaj elde etti. Norwich City ise 21 puanda kalarak Premier Lig’e veda etti.

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