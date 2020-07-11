İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Norwich City, evinde West Ham United’a 4-0 mağlup oldu ve ligde bitime 3 hafta kala küme düştü. Aldığı bu galibiyetle 34 puana yükselen Londra ekibi, ligde kalma mücadelesinde ciddi bir avantaj elde etti. Norwich City ise 21 puanda kalarak Premier Lig’e veda etti.
İngiltere Premier Lig’e ilk vedayı Norwich City yaptı
NORWİCH CİTY, BUGÜN SAHASINDA KONUK ETTİĞİ WEST HAM UNİTED'A 4-0 MAĞLUP OLARAK, İNGİLTERE PREMİER LİG'E BU SEZON VEDA EDEN İLK TAKIM OLDU.
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