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Inter, EURO 2020’de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya’da geçersiz olan Christian Eriksen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

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Inter, EURO 2020’de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya’da geçersiz olan Christian Eriksen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Inter, EURO 2020’de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya’da geçersiz olan Christian Eriksen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
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Inter, EURO 2020’de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya’da geçersiz olan Christian Eriksen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

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