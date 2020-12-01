İrem Diri, karate ile engellerini aştı

15 yaşındaki İrem Diri karate ile şifa buldu. Bir yıl önce Çatalca Belediyespor’da karateye başlayan Diri, bu süreçte büyük gelişim gösterdi. Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, amacını dünya şampiyonluğu olarak açıklayan İrem Diri’ye milli takım eşofmanı hediye etti.

Çatalca’da yaşayan 15 yaşındaki İrem Diri’nin kaderi karateyle değişti. Bir yıl önce ailesi tarafından Çatalca Belediyespor Karate Kulübü’ne getirilen ve antrenör Muzaffer Muyan ile çalışmaya başlayan Diri, bu süreçte önemli gelişim gösterdi. Yüzde 90 engelli raporu ile karateye başlayan genç kız bir yılın sonunda yüzde 50 engelli raporu almayı başardı.

Antrenörü Muzaffer Muyan, İrem Diri’nin bir yıldaki gelişimine ailesinin bile inanamadığını söyledi. Muyan, “Özel sporcum İrem salondaki ilk günlerinde beş dakika içinde salonu terk ediyordu. Daha sonra katayı merak etti ve ilk katayı çalışmaya başladık. Kata çalışmak ona terapi gibi geldi. Şimdi tüm kataları öğrenmek istiyor” dedi.

İrem’in öğrenme tutkusunun kendisini şaşırttığını ifade eden Muyan, “Bizim ilgimiz, arkadaşlarının sevgisi sayesinde İrem şimdi tek başına kumite yapıyor, kata çiziyor. Konuşmaları büyük ölçüde düzeldi, algısı gelişti. İrem’in şimdi tek bir hedefi var, dünya şampiyonu olmak” diye konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ın da İrem’in gelişimini yakından takip ettiğini belirten Muzaffer Muyan, “Geçtiğimiz günlerde Başkanımız İrem’e milli takım eşofmanı gönderdi. Bu eşofman şimdi onun en sevdiği kıyafeti oldu” şeklinde konuştu.

Delihasan: "Karateye engel yok"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, karatenin zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonunda önemli rol oynadığını söyledi. Engelliler konusunda ülkemizin en aktif federasyonlarından biri olduklarını söyleyen Delihasan, “Dünya ve Avrupa düzeyinde yapılan ‘para karate’ turnuvalarına sürekli olarak sporcu gönderiyoruz. İşitme Engelliler Dünya Karate şampiyonalarının da en başarılı ülkelerinden birisiyiz. Engelli sporcular konusunda bugüne kadar pozitif ayrımcılık uyguladık” ifadelerini kullandı.