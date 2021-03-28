İrem Karamete’den Türk eskrim tarihinin en iyi Grand Prix derecesi

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan Grand Prix’de 8. oldu. Karamete, Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki en iyi Grand Prix derecesini elde etti.

Katar’ın başkenti Doha’da 26-28 Mart tarihlerinde düzenlenen Grand Prix’de piste çıkan Olimpik eskrimci İrem Karamete, organizasyonda elde ettiği başarılı sonuç ile Tokyo Olimpiyat Oyunları yolundaki güçlü mücadelesini gözler önüne serdi. Başarılı karşılaşmalar sonucu adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Karamete, organizasyonda elde ettiği 8.’lik ile, Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki ’En iyi Grand Prix’ derecesinin sahibi oldu.

Dünyanın 50 ülkesinden yaklaşık 300 sporcuyu ağırlayan Grand Prix’de önce eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını direkt ana tabloya yazdıran İrem Karamete, ardından ana tablo karşılaşmalarında sırasıyla Fransız Eva Lacheray ve İtalyan sporcu Arianna Errigo’yu 15-12, Rus rakibi Leyla Pirieva’yı ise 15-10’luk skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Karamete, ilk 8’de eşleştiği Çinli rakibi Qingyuan Chen’e 15-7 mağlup olarak organizasyona 8. sıradan veda etti.

Aynı zamanda, Doha’da piste çıkan Milli Flöreci Martino Minuto organizasyonu 80. sırada tamamlarken; Alisa İsbir ise 112. sıranın sahibi oldu.