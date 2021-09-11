İrfan Buz: “Yüzde 100 penaltımız verilmedi”

Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz maçın ardından konuştu. İlk yarıda bir pozisyonun kendileri lehine yüzde 100 penaltı olduğunu ancak verilmediğini söyleyen Buz, Beşiktaş’ın oyununa da cevap veremediklerini ifade etti.

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Buz, “Maçtan önce geldiğimizde, burada son 2 maçı kazandıktan sonra zor olacağını biliyorduk. Coşkulu bir Beşiktaş bekliyorduk. Cevap vermek istiyorduk ama erken 2 gol yedik. Beşiktaş bizden daha iyi oynadı, istediğimiz oyunu oynayamadık. Birinci pozisyonda yüzde 100 penaltı var. Hakkımızsa verilmesi gerekiyordu. Öne geçebilirdik ve farklı yere gidebilirdi. Beşiktaş’ı kutluyorum. Biz istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde Karagümrük maçı var. Tetteh bizim için önemli bir oyuncu. Eksik oyuncularımız da dönüyor. Bu oyuncularla birlikte kendi sahamızda 3 puanı almak isteyeceğiz” diye konuştu.

“Eksiklerimiz dönünce daha iyi olacağız”

Anadolu kulüplerinin maddi ve finansal anlamda daha dezavantajlı olduğunu ifade eden İrfan Buz, “Biz kendi açımızdan, kendi imkanlarımız doğrultusunda yerli oyuncular bularak onları monte etmek zorundayız. 2001 ve üstü doğumlu oyuncularımız var. Yomraspor’dan aldığımız Mert var. Biz de oyunculara fırsat vererek bir taraftan risk alıyoruz ve bununla uğraşmamız gerekiyor” dedi.

Takımın savunma dizilişiyle ilgili de konuşan Buz, “Dizilişle alakalı bir durum. Bir takımın 3’lü, 4’lü ve 5’li oynayabilmesi avantaj. Şimdi oyun yapımıza uyan oyuncular var. Hafez sakat, Haddadi sol stoper de oynayabiliyor, sol bek de. Bu durumu esnetebiliyoruz. Buradaki hataları görmemiz gerekiyor. Ben takım savunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün Sadık içeri kaçırdı ve pozisyonu yedik. Diğer golde de verkaçtan sonra topu çıkaramadık, rakibin önüne top düştü ve gol oldu. Duruş hataları ve gelişen hatalar olabiliyor sistemde. Bunları analiz ederek hareket ederek kendimizi geliştirmek durumundayız” diyerek sözlerini tamamladı.