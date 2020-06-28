İrfan Can 4. asistini yaptı

Sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’in tek golünü atan Aleksic’e pası veren isim olan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki asist sayısını 4’e çıkardı.
Başarılı oyuncunun 4 tane de golü bulunuyor.
İRFAN CAN KAHVECİ, BU SEZON LİGDEKİ ASİST SAYISINI 4’E ÇIKARDI.
Sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’in tek golünü atan Aleksic’e pası veren isim olan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki asist sayısını 4’e çıkardı.
Başarılı oyuncunun 4 tane de golü bulunuyor.