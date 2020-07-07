İrfan Can 5. asistini yaptı

Sahasında Denizlispor’u 2-0 yenen Medipol Başakşehir’in ilk golünü atan Crivelli’ye pası veren isim olan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki asist sayısını 5’e çıkardı.
Başarılı oyuncunun 4 tane de golü bulunuyor.
SAHASINDA DENİZLİSPOR'U 2-0 YENEN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN İLK GOLÜNÜ ATAN CRİVELLİ'TE PASI VEREN İSİM OLAN İRFAN CAN KAHVECİ, BU SEZON LİGDEKİ ASİST SAYISINI 5’E ÇIKARDI.
Sahasında Denizlispor’u 2-0 yenen Medipol Başakşehir’in ilk golünü atan Crivelli’ye pası veren isim olan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki asist sayısını 5’e çıkardı.
Başarılı oyuncunun 4 tane de golü bulunuyor.