banner3088

İrfan Can: “Benim gönlüm İspanya Ligi’nden yana”

HAKKINDA ÇIKAN TRANSFER SÖYLENTİLERİYLE İLGİLİ KONUŞAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN BAŞARILI FUTBOLCUSU İRFAN CAN KAHVECİ, “İNŞALLAH MAÇLAR BİTTİKTEN SONRA BAŞKANIMIZLA OTURURUZ, TEKLİFLER VARSA ONA GÖRE KONUŞURUZ. BANA DAHA ÇOK UYGUN OLAN BİR LİG DİYE DÜŞÜNÜYORUM İSPANYA LİGİ’Nİ. GÖNLÜM ORADAN YANA” DEDİ.

İrfan Can: “Benim gönlüm İspanya Ligi’nden yana”

Hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili konuşan Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, “İnşallah maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz, teklifler varsa ona göre konuşuruz. Bana daha çok uygun olan bir lig diye düşünüyorum İspanya Ligi’ni. Gönlüm oradan yana” dedi.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, bu akşam Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Organizasyonun ardından turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Çok mutluyum”

Yaşadıklarını ‘rüya’ olarak nitelendiren İrfan, “Rüya gibiydi. Bugün hatta Kasımpaşa maçından önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken şu cümleleri kullanmıştım; ‘Bugün biri beni uyandırsa. 1 haftadır uykudasın dese gerçekten son sinirlenirdim’. Çünkü gerçekten hayal gibi. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla” şeklinde konuştu.

“Gönlüm İspanya’dan yana”

Göksel Gümüşdağ’ın kendisini La Liga takımlarından Sevilla’nın istediğine yönelik açıklamalarına ilişkin ise İrfan Can Kahveci, “Şu an Avrupa maçlarımız var önümüzde. Öncelikle onlara konsantreyim. Bunları hiç konuşmadık şu zamana kadar. İnşallah maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz, teklifler varsa ona göre konuşuruz. Bana daha çok uygun olan bir lig diye düşünüyorum İspanya Ligi’ni. Gönlüm oradan yana” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
- Şampiyon Başakşehir kupasını aldı
- Şampiyon Başakşehir kupasını aldı
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212