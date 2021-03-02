İrfan Can Kahveci: “Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel bir şey”

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Başakşehir’de şampiyonluk yaşadığını ve Fenerbahçe’ye gelip hayalindeki takımda şampiyonluk yaşamanın kendisi için çok daha güzel bir şey olacağını ifade etti. Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun kendisinin gelişiminde en önemli oyunculardan biri olduğunu söylerken, Fenerbahçe camiasını dışardan karıştırmak isteyenler olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe’ye devre arasında Başakşehir’den transfer olan İrfan Can Kahveci, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Kahveci, “3 senedir böyle adım geçiyordu Fenerbahçe ile. Gerçekten hangi takım tuttuğumu yakınlarım bulur. Bunu buraya geldiğim için söylemiyorum. En yakın arkadaşlarımda bilir. Burada olduğum için mutluyum” dedi.

“Mesut abi idollerimden biriydi”

Futbolda idol aldığı isimlere değinen İrfan Can Kahveci, “Benim futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. İzledim oyuncularla oynamaya fırsatım oldu. Mesut abi dünyanın en iyi oyuncuların biri. Ondan öğreneceğim çok şey var. Mesut abi idollerimden biriydi. Ondan ne kadar şey kapabilirsem benim için kar. Her sene kendimi geliştirmeye çalışan bir oyuncuyum. İnşallah buradan Avrupa’ya gideceğim. Bunu da Mesut abimin sayesinde yapabilirim” ifadelerini kullandı.

“Emre abi gelişimimde en önemli oyunculardan biriydi”

Futbolculuk hayatında her zaman kendini geliştirmeye odakladığını belirten Kahveci, “Emre abi (Belözoğlu) benim gelişimimde en önemli rol alan oyunculardan biriydi. Yine burada gelişimi tamamlamamda yardımcı olacak insanlardan biri. Ben Başakşehir’in sözleşmeli oyuncusuydum, hiçbir zaman açıklama yapmadım. Başakşehir’in de benim üstümde emeği çoktur. Göksel başkanla abi kardeş ilişkimiz var. Kulübün menfaatleri ve benim isteklerim doğrultusunda karar vermeye çalıştık ve sonucunda Fenerbahçe’ye geldim” diye konuştu.

“En iyi katkıyı vermeyi düşünüyorum”

Takımdaki oyuncular ve kendisinin katkısı hakkında konuşan İrfan Can, “Sadece orta saha değil, bütün bölgelerde çok iyi oyuncular var takımda. Rotasyona gidebilecek kadro var, 2 takım çıkartılabilir. Bunu hiçbir zaman düşünmedim. Nerede olursam olayım orada en iyi katkı vermeyi düşünüyorum her zaman. Buraya gelirken Mert Hakan, Pelkas, Gustavo ve Mesut abi gibi oyuncular vardı. Hepsi kaliteli oyuncular. Ben de takımıma elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

“Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel bir şey”

Fenerbahçey’de şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Kahveci, “2 sene üst üste şampiyon olmak isterim, bunu da düşünüyorum. İnşallah olacağımızı da düşünüyorum. Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel bir şey. Orta sahaya katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Oyun kapalı olduğu maçlar olacak, o zaman kendim pozisyonlar üretmeye çalışacağım. Kesinlikle katkımın olacağını düşünüyorum” dedi.

“Milli takımda çok iyi bir aile olduk”

Türkiye A Milli Takımı hakkında görüşlerini belirten İrfan Can, “Milli takımda her zaman olmak ve o bayrağı temsil etmek isterim. Zaten Avrupa Şampiyonası’nda da sürekli süre buldum. Başakşehir’den gitme düşüncem yoktu aslında. Milli takım ve Avrupa Şampiyonası olduğu için transfer olmak istedim. Avrupa olmadı, Fenerbahçe oldu. Hedefim Avrupa. Milli takımda da süre bulurum ve elimizden geleni yaparız. Milli takımda çok iyi bir aile olduk. İnşallah elimizden geleni yaparız” ifadelerini kullandı.

Sakatlığı ile ilgili soruya cevap veren Kahveci, “Şu an hazırım. Bu hafta hocamız şans verirse sahada olacağım. İnşallah sakatlıksız belasız bir sezon geçiririm” diye cevap verdi.

“Camiayı dışarıdan karıştırmak isteyenler de oluyor”

Takımın gidişatı ve gözlemleri hakkında konuşan Kahveci, “Çok içinde bulunamadım takımın, dışarıdan gözlemledim. Mağlubiyetler galibiyetler olabilir. Dışarıdan çok karıştırmak isteyenlerde oluyor kulübü. Çok büyük camiayız. Bu algılara kapılmamak gerekiyor. Biz iyi bir aileyiz. Takım arkadaşlarım Trabzon’da iyi mücadele etti. Bu mücadeleyi sürdükçe mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Fenerbahçe’deki forma rotasyonu sorusuna değinen İrfan Can, “Fenerbahçe formasıyla sahada olduğum sürece hiç bir mevkiinin önemi yok. Efsane çubuklu formamızı giyip, emekleri karşılayabileyim. Benim için mevki açısından herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Fenerbahçe taraftarı ile ilgili konuşan Kahveci, “2-3 senedir zaten Başakşehir’e gelmeden de taraftarlar beni görmek istiyordu. Taraftara teşekkür ederim, iyi karşıladılar beni, bana mesajlar atıyorlar bazen. İnşallah ben de onlara karşılığını verebilirim” şeklinde konuştu.

“25 yaşında da, 35 yaşında da çalışacağım”

Oynadığı futbol seviyesi ile ilgili açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, “Futbolcunun bir seviyesi yok, her zaman kendini geliştirmeli. Hocalarımız, doktorlarımız var. Onların gözlemleriyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 25 yaşında da çalışacağım 35 yaşında da çalışacağım. Ben hep söylemişimdir. İspanya Ligi’ni daha uygun görüyorum kendime. Başka liglerde de oynayabilirim. Giderken Fenerbahçe’nin çıkarları doğrultusunda gideceğim. Başakşehir’e gittiğimde de öyleydi. Onların menfaatlerine göre hareket ettim. İleride Avrupa’ya gidersem Fenerbahçe’nin menfaatleri doğrultusunda giderim” dedi.

“İyi ki Başakşehir’e gitmişim”

Gençlerbirliği’nden Başakşehir’e transfer olduğu dönemde Fenerbahçe’nin de kendisini istemesiyle ilgili konuşan İrfan Can, “İyi ki Başakşehir’e gitmişim. Çünkü orada kendimi geliştirmem gereken şeyler vardı. O zaman Fenerbahçe’ye gelseydim belki çok bekleneni veremeyecektim. Şampiyonluk yaşadım Avrupa Ligi’nde, Şampiyonlar Ligi’nde oynadım. Benim endişem yok kadro durumuyla alakalı. Ben ilk 11’de oynamak için elimden geleni vereceğim” diye konuştu.