Fenerbahçe’nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, sakatlığı sebebiyle Galatasaray derbisini tribünden takip ediyor.Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin yeni transferi İrfan Can Kahveci tribünden takip ediyor. Sakatlığı sebebiyle derbi kadrosunda bulunmayan Kahveci, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve İdari Koordinatör Selçuk Şahin ile beraber izliyor.
İrfan Can tribünde
Fenerbahçe’nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, sakatlığı sebebiyle Galatasaray derbisini tribünden takip ediyor.
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