banner4556

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

banner4336

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal da takımla ilk idmanına çıktı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
banner4582

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal da takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

banner4575

Öte yandan kaleci Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şişli’de 4 katlı binada yangın: Yaşlı kadınları...
Şişli’de 4 katlı binada yangın: Yaşlı kadınları...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321