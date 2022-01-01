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İsmail Yüksek: "Seni büyüten o hatalardır"

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Bursaspor’un kiralık futbolcusu İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Genç futbolcu, hatalardan ders çıkartılması gerektiğini söyledi.

İsmail Yüksek: "Seni büyüten o hatalardır"
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Bursaspor’un kiralık futbolcusu İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Genç futbolcu, hatalardan ders çıkartılması gerektiğini söyledi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un sezon başında Fenerbahçe’den kiraladığı futbolcusu İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yüksek, yeşil-beyazlı forma ile Gaziantep FK maçında penaltı attığı fotoğrafı paylaşarak, "Hayatta çoğu zaman yaptığım hatalar için üzülürsün ama bilmen lazım ki seni büyüten o hatalardır" dedi.

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