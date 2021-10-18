İsmail Yüksek: “Takımdaşlık üst seviyedeydi”

Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Yüksek, Boluspor maçıyla ilgili sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Yüksek, “Mücadele ve takımdaşlık üst seviyedeydi” dedi.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Timsah Park’ta Boluspor’u 3-1 mağlup eden Bursaspor’da performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu. Takımına bir de gol atarak katkı sağlayan genç futbolcu, “Çıkış maçı olarak düşündüğümüz müsabakada ortaya koyduğumuz mücadele ve takımdaşlık üst seviyedeydi. Bursaspor formasıyla attığım ilk gol olması sebebiyle de ayrıca çok mutluyum. Tebrikler takım” ifadelerini kullandı.