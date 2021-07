İspanya’da mutlu son Altuğ Çelikbilek’in

İspanya’nın Pozoblanco kentinde düzenlenen ATP Challenger turnuvası Open Ciudad de Pozoblanco finalinde Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel’i mağlup ederek zafere ulaştı.

Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin oynadığı ilk final olma özelliği taşıyan Open Ciudad de Pozoblanco tarihi bir finalle sona erdi. İspanya’nın Pozoblanco kentinde sert zeminde gerçekleşen organizasyonun 1 saat 47 dakika süren Altuğ Çelikbilek-Cem İlkel final mücadelesinde şampiyonluğa ulaşan taraf Altuğ Çelikbilek oldu.

24 yaşındaki Altuğ, Cem İlkel karşısında ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette etkili bir mücadele ortaya koyan Cem İlkel, 7-6 biten tie-break sonunda maçı final setine taşıdı. Final setinin dördüncü oyununda Cem’in servisini kıran Altuğ, 3-1 öne geçti ve şampiyonluk için önemli bir avantaj yakaladı. Final setini de 6-3 ile hanesine yazdıran Altuğ, İspanya’daki Türk finalinde kazanan taraf oldu. Altuğ Çelikbilek üst üste 10. galibiyet, üst üste 2. Challenger şampiyonluğu ile birlikte gelecek hafta açıklanacak sıralamada yeni klasman kariyer rekorunu da kıracak. Turnuva boyunca başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz Cem İlkel de yeni klasmanda en yüksek sıralamasını görecek.

Turnuva sonrası açıklamada bulunan Altuğ Çelikbilek tarihi final hakkında şöyle konuştu:

“Bir gün beraber final oynamak hayalimizdi, ikimiz adına da gururluyum. Cem ile oynamak her zaman hem zevkli hem zordur. En yakın arkadaşınızla finalde oynamak tabii ki de özel bir his. Ama aynı zamanda da mental olarak zor bir his. Keyifli bir final oldu. Bugün şanslı olan bendim ben kazandım.”