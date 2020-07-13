İstanbul BBSK Erkek Voleybol Takımı sezonu açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol A Takımı, yeni sezon çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz sezonun pandemi nedeniyle tamamlanmadan tescil edilmesinin ardından uzun süre takım çalışmalarından ayrı kalan turuncu-lacivertli takım ilk kez bir araya geldi. Yeni sezon çalışmaları da Başantrenör Hasan Körfez yönetiminde, İBB Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde başladı. Pandemi döneminin ortaya çıkardığı olumsuzlukları bir an önce geride bırakmayı hedeflediklerini söyleyen Başantrenör Hasan Körfez, "Pandemi geride bıraktığımız sezonun yarıda kalmasına neden oldu. Bu durum tüm takımları, gerek ekonomik gerekse mental olarak etkiledi. Biz de bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak, en doğru planlama ile yeni sezona hazırlanma çabasındayız. Yolumuza genç ve yerli oyunculardan kurulu bir kadro ile devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başantrenör Körfez, genç oyuncu ağırlıklı bir kadro yapılanmaları olduğunu belirterek, "Zaman zaman zorluklar yaşayacağız. Ama geçmişinde, şampiyonlukları ve kupaları olan bir takımız ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Yeni sezonda takım sayısı 12’den 16’ya çıktı. Çok yoğun bir tempo bizi bekliyor. Burada kadro genişliği çok önemli olacak. Bu ligin söz sahibi takımlarından biri olarak, İstanbul BBSK ismine yakışır mücadeleyi sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

Önlerindeki süreç ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Şu anda pandemiden dolayı belirsiz bir ortam var. Bu belirsizliğin ortadan kalkması, bizim de önümüzü görmemizi sağlayacaktır. Temennim süreci doğru bir şekilde atlatıp, sahalara sağlıklı bir şekilde dönmek" ifadelerini kullandı.

Kaptan Özkan Hayırlı: "Yeni sezonda çok mücadele eden takım olacağız"

Takım kaptanı Özkan Hayırlı ise çok zor bir süreç yaşandığına değinerek, "Bu durum aslında tüm dünyayı etkileyen bir süreç oldu. Sporcular olarak biz de dönemi zorlu geçirdik. Ama kurallara uyarak yavaş yavaş normalleşmeye dönüyoruz. Sezon öncesi çalışmalarımız en iyi şekilde yapıp, eksiklerimizi kapatarak hazırlanacağız. Yerli oyunculardan kurulu bir takımız ve genç arkadaşlarımız oldukça fazla. Tecrübeli oyuncular olarak onlarla birlikte yeni bir oluşum içindeyiz. Genç arkadaşlarımızın da etkisiyle yeni sezonda çok mücadele eden bir takım olacağımız düşünüyorum" diye konuştu.

Serhat Coşkun: "Genç oyuncularla daha iyi sonuçlar alacağız"

Tecrübeli oyuncu Serhat Coşkun da yeni sezon çalışmalarının değerlendirerek, "Pandemi sürecinde spordan oldukça uzak kaldık. Yeni sezon hazırlıklarını iyi geçirmemiz lazım. Bu dönemde eski formumuza kavuşabilmemiz için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Takım sayısının artması yoğun bir sezon yaşatacak. Yeni sezonda genç ve dinamik arkadaşlarımız aramızda olacak. Voleybol bir takım oyunu ve genç arkadaşlarımız takıma katkı verdiklerinde daha iyi sonuçlar alacağız. Umarım güzel bir sezon geçirip, hedeflerimize ulaşırız" şeklinde konuştu.