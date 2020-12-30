İstanbul BBSK’den 2020’de 720 madalya, 11 kupa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK), pandemiyle mücadele yılı olan 2020’ye 720 madalya, 11 kupa sığdırdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021 yılına ertelenirken, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonların büyük kısmı iptal edildi. Ancak İstanbul BBSK sporcuları, yıl içinde gerçekleştirilen az sayıdaki organizasyonlarda gösterdikleri performansla göz doldurdu.

Sporcular katıldıkları ulusal organizasyonlarda 485 madalya, 11 kupa kazanırken, uluslararası organizasyonlarda ise 235 madalyanın sahibi oldu.

Tüm branş ve organizasyonlarda toplam 720 madalya, 11 kupa kazanılırken, branşlar arasında atletizm 129 madalya, 8 kupa ile zirvede yer aldı.

Atletizmi, 96 madalya, 2 kupa ile karate, 91 madalya ile bedensel engelli yüzme takip etti. 2020 yılında güreşçiler 72 madalya, tekvandocular ise 67 madalya kazandı.

Ayrıca basketbol A takımı da, İstanbul Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyon oldu.

Pandemi nedeniyle 2020 yılının büyük bölümünde ulusal ve uluslararası birçok organizasyon ertelense de 18 farklı branşta mücadele eden İstanbul BBSK sporcuları 315 altın, 216 gümüş, 189 madalya kazandı.

Sporcular ayrıca takım müsabakalarında 3 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kupası elde etti.