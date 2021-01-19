Istanbul Indoor Challenger’da Ergi Kırkın’ın rakibi Joao Menezes

Istanbul Indoor Challenger turnuvasında milli tenisçi Ergi Kırkın’ın rakibi Brezilyalı Joao Menezes oldu.
Istanbul Indoor Challenger turnuvasında bugün ana tablo ilk tur maçları devam ederken, çiftler müsabakaları da başladı. Yılın ilk ATP Challenger turnuvasında dün 2 numaralı seri başı Seyboth Wild elenirken, bugün de elemelerden gelen Joao Menezes 1 numaralı seri başı Daniel Elahi Galan’ı 7-6, 6-3 yenerek, ikinci tura yükseldi ve milli tenisçi Ergi Kırkın’ın rakibi oldu.
Bir diğer milli tenisçi Cem İlkel, Brandon Nakashima’ya 3-6, 6-4, 6-3 yenilerek turnuvaya teklerde veda etti.
Bugün başlayan çiftler karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara - Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 7-6, 6-4
Zdenek Kolar / Szymon Walkow - Luis Martinez / David Vega Hernandez 6-3, 6-7, 10-8Robert Galloway / Alex Lawson - Sarp Ağabigün / Ergi Kırkın 6-3, 6-7, 12-10