Istanbul Indoor Challenger’da Ergi Kırkın’ın rakibi Joao Menezes

Istanbul Indoor Challenger turnuvasında milli tenisçi Ergi Kırkın’ın rakibi Brezilyalı Joao Menezes oldu.

Istanbul Indoor Challenger turnuvasında bugün ana tablo ilk tur maçları devam ederken, çiftler müsabakaları da başladı. Yılın ilk ATP Challenger turnuvasında dün 2 numaralı seri başı Seyboth Wild elenirken, bugün de elemelerden gelen Joao Menezes 1 numaralı seri başı Daniel Elahi Galan’ı 7-6, 6-3 yenerek, ikinci tura yükseldi ve milli tenisçi Ergi Kırkın’ın rakibi oldu.

Bir diğer milli tenisçi Cem İlkel, Brandon Nakashima’ya 3-6, 6-4, 6-3 yenilerek turnuvaya teklerde veda etti.

Yarın oynanacak çiftler maçlarında Altuğ Çelikbilek / Cem İlkel ikilisi ve Marsel İlhan ile Tunuslu partneri Malek Jaziri korta çıkacak. Ergi Kırkın ise yarın teklerde Brezilyalı Joao Menezes karşısında ikinci tur mücadelesi verecek.

Bugün başlayan çiftler karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara - Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 7-6, 6-4

Zdenek Kolar / Szymon Walkow - Luis Martinez / David Vega Hernandez 6-3, 6-7, 10-8

Robert Galloway / Alex Lawson - Sarp Ağabigün / Ergi Kırkın 6-3, 6-7, 12-10