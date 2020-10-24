İstanbul Kastamonuspor GSK’dan dil eğitimine destek

İstanbul Kastamonuspor Gençlik ve Spor Kulübü, gençlerin geleceğine katkı sağlamak amacıyla bir ilke imza atarak Balat semtinde bulunan merkezinde İtalyanca eğitimlerine başladı.

Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nde ’Benim TEB’im - Benim Geleceğim’ sloganıyla, Türk Ekonomi Bankası’nın desteği ve İtalyan Dil Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen proje ile alt yaş kategorilerindeki tüm sporcular başta olmak üzere Ayvansaray ve çevre semtlerdeki gençlere İtalyan Dil Merkezi’nin alanında uzman hocaları tarafından İtalyanca eğitimi veriliyor.

Kulüp sporcularıyla Fatih bölgesindeki gençleri bir araya getiren proje kapsamında öğretilen bu yeni yabancı dil ile İtalya’da yapılacak olan Sportif Gençlik Değişim Projesi’nin de temelleri atılıyor.

Geleceğimizin teminatı çocuklara ve gençlere çözüm ortakları ile birlikte yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Kulüp Başkanı Dr. İlker Dilek, "Büyük TEB ailesinin destekleri ve İtalyan Dil Merkezi ile yaptığımız işbirliği sonucunda yine bir ilke imza attık. Gençlerimizin yabancı dillerini geliştirmeleri ve geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmaları adına Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’mizde ücretsiz İtalyanca eğitimleri veriyoruz. Ayrıca ilk olarak İngiltere’de başlattığımız Sportif Gençlik Değişim Projesi’nin ikinci adımı olarak İtalya’da da bu projeyi hayata geçireceğiz. Her zaman gençlerimizin geleceklerine ışık tutmaya, onlara yol göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.