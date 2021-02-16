İstanbul, Red Bull M.E.O. ile oyun alanına dönüştü

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O., İstanbul’u oyun alanına çevirdi. Oyunseverler, Red Bull 4’lü paketlerdeki QR kodları kullanarak ulaştığı özel hazırlanmış sanal gerçeklik filtresiyle, PUGB MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını en eğlenceli şekilde indirmeye devam ediyor.

Red Bull M.E.O., İstanbul’u oyun alanına çevirdi. Oyunseverler, Red Bull 4’lü paketlerdeki QR kodları kullanarak ulaştığı özel hazırlanmış sanal gerçeklik filtresiyle, PUGB MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını indiriyor. İlk 3 hafta sonunda en özel videoyu çekip, belirtilen adımlarla Instagram hesaplarında paylaşan 9 oyunsever, sürpriz ödüllerin de sahibi oldu. Bu eğlenceli deneyim halen devam ediyor.

Dünya Finali mart ayında İstanbul’da

Heyecanıyla şehri şimdiden saran Red Bull M.E.O.’da Dünya Şampiyonu da Türkiye’de belirlenecek. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen organizasyonun Dünya Şampiyonu, mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğindeki Dünya Finali’nde belli olacak.