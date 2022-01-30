İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden İstanbul Sinopspor’da camianın önde gelen isimleri ve taraftarlar, dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden İstanbul Sinopspor’da dayanışma yemeği düzenlendi. İstanbul Sinopspor Başkanı Rafet Orhan ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Teknik Direktör Yılmaz Vural, Galatasaray’ın eski yöneticisi Yusuf Günay, spor yazarı Atilla Gökçe ve İstanbul Sinopsporlu yöneticiler ile taraftarlar katılım gösterdi. 44 yıllık bir kulüp olduklarını ifade eden Başkan Rafet Orhan, “Bu emeklerin alın terlerinin akıl terlerinin taçlanmasını istiyoruz. Allah’a şükürler olsun, şu iki dönemi lider olarak bitirdik. Lig sonunda da üçüncülüğe çıkmak için transferlerimizi yaptık. Başta hocamız olduğu gibi spor kamuoyundan ve Sinoplular adına çok büyük destek alıyoruz. Ben şunu hep söylüyorum; Sinoplular birlik ve beraberliğe çok tutkun insanlardır. Allah nasip ederse bizim çabalarımızla TFF 3. Lig’e çıkacağız” şeklinde konuştu.

Atilla Gökçe: “Futboldaki varlıklarını Sinopspor ismi altında göstersinler”

Spor yazarı Atilla Gökçe ise Sinop’u temsil edecek olan takımın Sinopspor adı altında birleşmesini istediğini vurgulayarak, “Amatörlük aşamasında çok çile çekti, Sinop temsili uğruna. Sinop vilayetini temsil etmek için. İstanbul’daki Sinopluları bir arada tutmak, sosyal bir dayanışma oluşturmak için. Çok yorgun bir kulüpten söz ediyoruz. Şimdi onlar çok taze bir heyecan içerisindeler. 3. Lig’e yükselmek için bu sezon sonunda inşallah büyük çaba sarf ediyorlar. 3. Lig’e çıktıktan sonra onlara bir tavsiyem olacak. Kızdırabilirim onları. Sinop ilindeki ilgililerle otursunlar, anlaşsınlar. Sinopspor olarak, İstanbul Sinopspor olarak değil, futboldaki varlıklarını göstersinler. Türkiye’de en beğendiğim illerden biri Sinop. Ben Sinop’u görmeden aşık oldum. Sinoplu kardeşlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural: “Yemekte bizim de tuzumuz olsun diye buraya geldik”

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural da düzenlenen organizasyona katkıda bulunmak için geldiklerinin altını çizerek şu cümlelere yer verdi:

“Futbol bir spor falan değil, buradaki Sinopluları birleştiren çok önemli bir sosyal olay. O şehrin tanıtımını yapan çok önemli sosyal olay. Arkadaşlarımız da bunun bilincinde valimizle konuştu. Hepsi çok sıcak bakıyorlar. Bir dayanışma olayı bu. Bu akşam da dayanışmanın örneği. Takıma bir imkan sağlamak adına yapıldı. Biz de Atilla abi ile birlikte yemekte tuzumuz olsun diye buraya geldik.”

Adil Yıldız: “Bu yıl bu takımı 3. lige çıkarmak istiyoruz”

İstanbul Sinopspor Başkan Vekili Adil Yıldız, 3. Lig parolasıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, “1977’de kurulan bir kulüpten bahsediyoruz. Formalar evlerde yıkanıyordu şimdi forma derdi yok ama şu anda siyasette, sanayide, insan yatırımında henüz hak ettiği değeri bulmayan ilin çocuklarıyız. Onun için 20-30 tane deli kafaya koyduk. Takımı bu sene 3. Lig’e çıkarmak istiyoruz. Hem ulusal basında yer alarak hem iş adamları olarak hem Sinop’un kanaat önderi olarak Sinop’u, İstanbul’da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu anlamda Başkan Rafet Orhan çok hedefi olan bir insan. Biz de bu hedefte devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Yusuf Günay: “Her türlü desteği Sinopspor’a vereceğiz”

Galatasaray’ın eski yöneticisi Yusuf Günay, İstanbul Sinopspor’a destek vereceklerini belirterek, “Öncelikle Rafet başkanı böyle bir gece düzenlediği için kutluyorum. Sinopspor, Sinopluların gururu olmaya devam ediyor, lider durumda. Ümit ediyoruz ki bu sene şampiyon olacak. Biz de elimizden gelen her türlü desteği Sinopspor’a vereceğiz. Bunu da hak ediyor” diye konuştu.

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Ünsal da geceye imzalı forma göndererek katkıda bulundu.