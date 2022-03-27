Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan İstanbul Yarı Maratonu 17. kez koşuluyor.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu, 17. kez start aldı. 10 K ve 21 K olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı. Tarihi yarımadada düzenlenen yarışlar öncesi sabahın ilk saatlerinden itibaren parkur güzergahında yer alan cadde ve yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yenikapı’daki otobüs durağının olduğu noktada başlayan maraton, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci, Eminönü’nden Galata Köprüsü üzerinden devam edecek. Galata Köprüsü’nden dönüş yapılarak Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray istikametinde devam edilecek. Ardından dönüş yapılarak aynı istikamette Yenikapı’ya kadar koşularak başladığı noktada tamamlanacak. 10 kilometre parkuru ise yarı maraton ile aynı noktadan başlarken, sahil yolundan Sepetçiler Kasrı geçildikten sonra Arabalı Vapur İskelesi önünden dönüş yapıldı ve başlayan noktada tamamlandı.

10 K yarışlarında Alihan Yılgın 0:32:56’lık derecesiyle birinci olurken, Uğur Kemal Derin 0:33:14’lük derecesiyle ikinci, Bedri Şimşek 0:33:24 derecesiyle üçüncü oldu.

Yoğun katılım sağlandı

17. kez koşulan İstanbul Yarı Maratonu’na havanın da koşuya uygun olması nedeniyle vatandaşlar ilgi gösterdi. Yenikapı alanında kurulan fuar alanında çeşitli etkinliklerde düzenleniyor.