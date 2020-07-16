İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü nedeniyle Mersin Anamur’dan, Kıbrıs’a yüzülecek bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Yapılacak olan maratonda İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcuları Kürşad Tüzmen, Ahmet Nakkaş, Tarkan Tüzmen, Faruk İlgüy, Osman Akkuş ve Kubilay Çimen, Anamur’dan teslim aldıkları Türk bayrağını Lefkoşa’da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edecek.
İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü, Mersin’den Kıbrıs’a kulaç atacak
İSTANBUL YILDIZLAR YÜZME KULÜBÜ, KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NIN 46. YIL DÖNÜMÜ SEBEBİYLE MERSİN’DEN KIBRIS’A KULAÇ ATILACAK BİR ORGANİZASYON DÜZENLEYECEK.
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