İstanbulspor, Samsunspor maçının tekrarı için TFF’ye başvurdu

İstanbulspor, Samsunspor maçında Eduart Rroca’ya kırmızı kart gösteren hakem Turgut Doman’ın kural hatası yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) maçın tekrarı için başvurduklarını açıkladı.İstanbulspor’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hakem Turgut Doman’ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor - Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurusunu yapmıştır. Türk Spor Kamuoyuna duyurulur" denildi.