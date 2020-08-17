İşte Galatasaray’ın yeni transferi Omar Elabdellaoui

Galatasaray’ın yeni transferi Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz sezon Olympiakos ile 47 resmi maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Elabdellaoui, Yunan ekibi ile 4 kez de lig şampiyonluğu yaşadı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mariano’nun takımdan ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar bu kapsamında Yunan ekibi Olympiakos’ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgileniyordu. Cimbom, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Norveçli futbolcu kariyerinde Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig ve Hull City’de forma giydi. 2012 yılında Manchester City’e transfer olan Elabdellaoui, A Takım’da oynamadı.
Norveçli Milli Takımı’nda görev alan başarılı sağ bek, milli takımın diğer alt kategorilerinin hepsinde de görev aldı.