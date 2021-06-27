İtalya uzatmalarda çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu’nda İtalya, Avusturya’yı uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Wembley Stadı’nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan taraf İtalya oldu. İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlanırken, karşılaşmanın ikinci yarısı da gol suskunluğunu iki takım da bozamadı. Mücadelenin uzatmalarında 95. dakikada İtalya’da Chiesa, gol perdesini aralayan isim oldu. 105. dakikada ise Matteo Pessina rakip fileleri havalandırarak, farkı 2’ye çıkardı. 114. dakikada Avusturya golü buldu. Kalajdzic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1’e geldi. Maçta başka gol olmadı ve İtalya 2-1’lik galibiyetle çeyrek finale çıkan ekip oldu.

İtalya, çeyrek finalde Belçika - Portekiz maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.