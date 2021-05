İtalyan efsane kaleci Dino Zoff: “Türkiye çok iyi bir takım”

İtalyanların efsane kalecilerinden Dino Zoff, Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçı olan İtalya-Türkiye mücadelesi için, “Türkiye de çok iyi bir takım. Son zamanlarda bazı oyuncuları iyi işler çıkardı. Buraya kadar gelene kadar da çok iyi performans gösterdiler” yorumunu yaptı.

İtalyanların efsanevi kalecisi ve teknik direktörü Dino Zoff ile Portekiz futbolunun efsanelerinden Nuno Gomes, yaklaşan Avrupa Şampiyonası öncesinde TRT Spor’dan Dündar Keşaplı’ya özel açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçı olan İtalya-Türkiye mücadelesi öncesinde değerlendirme yapan Zoff, “Türkiye’ye dair 2000 yılından anılarım var. Çok güzel bir maç olmuştu, tabii biz kazandık. İtalya’nın iyi oynadığı bir maç oldu. Şimdiki İtalya, Roma’da maçını yapacak dolayısıyla bunun getirdiği ev sahibi olma gibi avantajları var. Türkiye de çok iyi bir takım. Burada bize karşı bir maç oynayacak. Türkiye’de bazı oyuncular iyi işler çıkardı. Hakan Çalhanoğlu Milan’da iyi oynadı, Merih Demiral Juventus’ta belki az oynadı ama sağlık sorunları da yaşadı. Bunlar uluslararası oyuncular ki İtalya da iyi tanıyorlar tabii ki milli takımlarına katkıda bulunacaklardır” dedi.

“Türkiye bu maça kadar iyi performans ortaya koydu”

İtalya’nın gruptan çıkma şansının büyük olduğunu belirten İtalyan hoca, “İtalya’nın gruptan çıkma konusunda büyük şansı olduğuna inanıyorum. Ancak gerçeği söylemek gerekirse Türkiye’yi o kadar detaylı tanımıyorum. Göreceğiz buradaki ilk maçta. Türkiye’nin bu maça gelene kadar ortaya koyduğu performans çok başarılıydı. Şüphesiz ki İtalya’nın 2018 Dünya Kupası’na katılamaması iyi olmadı. Mancini, büyük iş çıkardı. Hem özel hem resmi maçlarda olağanüstü işler yaptı ve bu takımla önemli bir iz bıraktı. Çok farklı yetenekli oyuncular var. Takım çok iyi gidiyor. Her an her oyuncu tehlike yaratabilir” şeklinde konuştu.

Nuno Gomes: “Kimin kazanacağını bilmek çok zor”

Portekiz futbolunun efsane isimlerimden Nuno Gomes ise İtalya ve Türkiye’nin son dönemde başarılı işler yaptığını belirterek, “Oldukça enteresan bir maç olacağını düşünüyorum, yakından izlemek takip etmek gerekiyor. Bana göre iki takımın da gruptan çıkacaklarını düşünüyorum. Favori olan iki takım görüşündeyim. İsviçre de önemli ancak bu iki takım çok iyi donemden geçiyor. İtalya Milli takımı Mancini ile oldukça iyi bir donemden geçiyor, başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Bence güçlü ve başarılı oyuncuları var. Türkiye içinde geçerli bu. Uzun bir aradan sonra çok başarılı kaliteli futbolculardan oluşan bir ekip kurdular. İyi donemden geçiyorlar. Tahmin yürütmek zor kimin kazanacağını bilmek zor. İki takım da çok iyi dönemden geçtiği için bence iyi bir Avrupa Şampiyonası çıkartacaklarını düşünüyorum” dedi.

Fatih Terim ile görüştüklerini belirten Gomes, “Fatih Terim büyük bir insan. İmparator ile Fiorentina’da güzel günler geçirdik. Fırsat buldukça görüşüyoruz. Onun iyi olmasını isterim o da bunu iyi biliyor” şeklinde konuştu.