İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı’ndaki şovuyla kutladı

Dünyanın önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Dario Costa, kırdığı ‘Uçak ile en uzun tünel uçuşu’ dünya rekorunun hemen bir gün sonrasında, İstanbul Boğazı’nda bir gösteri daha gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün etrafında imza uçuşunu yapan İtalyan pilot, bu uçuşla rekorunu kutladı.
Adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdıran Costa, İstanbul’un ikonik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçti. Tünel Geçişi projesi, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan İstanbul’un güzel görüntülerini de içererek Türkiye’nin tanıtımı için önemli bir fırsat da oluşturdu.