İtalya’nın sosyetik adası futbolla buluşuyor

Dünyaca ünlü yıldızların ve İtalyan sosyetesinin gözde tatil mekanlarından Capri, bir futbol takımına kavuşuyor.
İtalya spor yazarları derneği yönetim kurulu üyesi Uluslararası sorumlusu Dündar Keşaplı’nın da özel davetliler arasında yer aldığı gecede, Real Madrid’in eski golcülerinden Fernando Morientes ve pek çok ünlü isim hazır bulundu.
Morientes’in Racing Capri’nin adadaki futbol akademisinin idari direktörlük görevini üstleneceği ve futbola meraklı gençlerin gelişiminde rol oynayacağı belirtildi.