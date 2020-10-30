İzmir’de oynanacak olan futbol müsabakaları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig’de hafta sonu oynanacak olan 4 müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
"Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.
Süper Lig’de Göztepe - Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak."