Jean Michael Seri, ikinci golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, Trabzonspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon 33 resmi müsabakaya çıkan Seri’nin 4 de asisti bulunuyor.
GALATASARAYLI FUTBOLCU JEAN MİCHAEL SERİ, TRABZONSPOR MAÇINDA ATTIĞI GOLLE SARI-KIRMIZILI FORMA İLE İKİNCİ KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI.
Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, Trabzonspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon 33 resmi müsabakaya çıkan Seri’nin 4 de asisti bulunuyor.