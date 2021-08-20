Jose Sosa’dan Arda Güler’e: "Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın"

Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa’dan 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler’e, "Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın" dedi.
Arda da pozisyonda frikik kullanmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa’ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli futbolcuya iletti. Avrupa arenasının kulüp için öneminin farkında olduğunu dile getiren genç oyuncunun bu sözleri, Sosa tarafından anlayış ve sempatiyle karşılanarak, "Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın" diye konuştu.