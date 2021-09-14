Josef de Souza: “Mevcut durumda bir takımı favori görmek imkansız”

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynanacak olan Borussia Dortmund maçı öncesinde konuştu. Herhangi bir takımı favori olarak göremeyeceklerini söyleyen Josef, “Oynadığımız futbolla gruptan çıkmak mümkün” dedi.
“Gruptan çıkmak mümkün”
Orta sahada kaliteli isimlerle birlikte oynadığını söyleyen Josef de Souza, “Kaliteli oyuncularla oynamak iyi hissettiriyor. Atiba, Pjanic çok kaliteli oyuncular. Topa sahip olma üstünlüğünü onlarla beraber yaşıyorsunuz. Geçen seneden bu yana bir çıkış yakaladı kulüp, bunda pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar oynadığımız futbolu oynarsak gruptan çıkmak da mümkün olur” diye konuştu. Josef son olarak taraftarla buluşmanın çok özel olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Bu sezon oynadığımız maçlarda taraftarımızla yeniden buluşmak bizim için çok özeldi. Şampiyonlar Ligi özel bir arena. Onlar da bu heyecanı bizimle birlikte yaşayacak ve bizleri destekleyeceklerinden şüphemiz yok” diyerek sözlerini tamamladı.