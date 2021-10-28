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Josef de Souza’da ödem tespit edildi

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Josef de Souza’da ödem tespit edildi
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Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş’ta hissettiği ağrı nedeniyle MR’ı çekilen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’da ödem tespit edildi. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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