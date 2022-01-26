Judo Milli Takımı, Almada Grand Prix’e katılamıyor

Judo Milli Takımı, ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı ve kötü hava koşulları sebebiyle Portekiz’de yapılacak Grand Prix müsabakalarına katılamayacak.

Judo Milli Takımı, Portekiz’in Almada kentinde 28 - 30 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Grand Prix müsabakalarına kötü hava koşulları nedeniyle katılamayacak. Yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz kava koşullarının devam etmesi sebebiyle bugün Portekiz’e gitmesi planlanan ay-yıldızlı kafile, Antalya’daki kamp yerinden İstanbul’a dönemedi. Bu gelişme sonucunda Uluslararası Judo Federasyonu’nun (IJF) 2022 maç takviminde yer alan ilk organizasyonda tatamiye çıkacak olan kadın judokalar 48 kiloda Merve Azak ve 52 kiloda Buketnur Karabulut, Antalya’da kamp çalışmalarına devam edecek.