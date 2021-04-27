Julian Nagelsmann, Bayern Münih’in başına geçiyor

RB Leipzig, Teknik Direktör Julian Nagelsmann’ın gelecek sezondan itibaren Bayern Münih’in başına geçeceğini açıkladı.
2016 yılında henüz 30 yaşına gelmeden Hoffenheim’da göreve başlayan Nagelsmann, 2019’un Temmuz’unda da Leipzig ile anlaşmıştı. RB Leipzig’in, genç çalıştırıcı için Bayern Münih’ten 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu miktarın da Nagelsmann’ın sözleşmesinde yer aldığı iddia edilmişti.Ayrıca Nagelsmann’lı Leipzig, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir’le aynı grupta yer almış, rakibini 2-0 ve 4-3’lük skorlarla mağlup etmişti.