Junior Caiçara ameliyat oldu

Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Leipzig maçında aşil tendonu kopan Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt, Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan ve Teknik Direktör Okan Buruk Caiçara’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında oynadığı Leipzig müsabakasında aşil tendonu kopan Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi. Ameliyatın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt, Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan ve Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk Caiçara’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Junior Caiçara, Şampiyonlar Ligi’nde 20 Ekim Salı günü oynanan RB Leipzig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edildi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanımız Mesut Altan, CEO’muz Mustafa Eröğüt ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk, Brezilyalı futbolcumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu."