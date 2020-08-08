Juventus, Sarri ile yollarını ayırdı

İtalya’da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Ligde şampiyonluğa ulaşan 61 yaşındaki çalıştırıcı, İtalya Kupası’nda, penaltılarla Napoli’ye yenilmişti.
İTALYA'DA SEZONU ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLAYAN JUVENTUS, TEKNİK DİREKTÖR MAURİZİO SARRİ İLE YOLLARINI AYIRDIĞINI AÇIKLADI.
İtalya’da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Ligde şampiyonluğa ulaşan 61 yaşındaki çalıştırıcı, İtalya Kupası’nda, penaltılarla Napoli’ye yenilmişti.