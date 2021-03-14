Kadıköy’de ‘Fidanlar’ tribünde

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde tribünlerde ağaç fidanları yer aldı.

Kadıköy’de ‘Fidanlar’ tribünde
banner3909

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde tribünlerde ağaç fidanları yer aldı.

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde ağaç fidanları yer aldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası’nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 19:06
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841