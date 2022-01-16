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Kadıköyspor'a LİG öncesi moral yemeği

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Kadıköyspor, şubat ayında başlayacak 2. Amatör Lig'i öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi.

Kadıköyspor'a LİG öncesi moral yemeği
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Kadıköyspor, şubat ayının ilk haftası başlayacak 2. Amatör Lig'i öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi. Kulüp Başkanı Oktay Erdem, yöneticiler Volkan Gülen, Caner Danakovan ve Adem Yurtçu'nun da katıldığı yemekte, takıma Muhtar Mehmet Yeniçiftlik'te eşlik etti. Başkan Oktay Erdem, sezona iyi hazırlandıklarını ve takıma güveninin tam olduğunu ifade etti.

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