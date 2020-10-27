Kadın A Milli Takımı, Rusya’ya 4-2 yenildi

Kadın A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Rusya’ya 4-2 mağlup oldu.
Kadın Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda oynadığı 8 maçta topladığı 2 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Kadın A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Rusya’ya 4-2 mağlup oldu.
Kadın A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Rusya’ya 4-2 mağlup oldu.
Kadın Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda oynadığı 8 maçta topladığı 2 puanla beşinci sırada bulunuyor.