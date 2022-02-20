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Kadın A Milli Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Kadın A Milli Takımı, 23 Şubat 2022 tarihinde İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda Sırbistan ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakasının hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor.

Kadın A Milli Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Kadın A Milli Takımı, 23 Şubat 2022 tarihinde İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda Sırbistan ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakasının hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor.

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2023 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Sırbistan ile oynayacağı grup müsabakası öncesi çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapan milliler, 21 Şubat’ta İzmir’e geçecek. Ay-Yıldızlılar bugün sabah ve akşam olmak üzere çift idman yaptı. 2023 FIFA Dünya Kupası elemelerinde H Grubu’nda yer alan Türkiye, topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor.

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