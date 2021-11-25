Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda galibiyet peşinde

Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na katılma yolunda çok kritik iki maça çıkıyor. H Grubunda yer alan Ay-yıldızlılar, 26 Kasım’da deplasmanda grubun iddialı takımı Almanya ile karşı karşıya gelirken, 30 Kasım’da Mersin’de İsrail’i konuk edecek.

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı’nın, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için H Grubu’ndaki mücadelesi devam ediyor. Avrupa Elemeleri H Grubu’nda ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalan Ay-yıldızlılar, 1-0’lık Bulgaristan galibiyeti ve deplasmandaki 2-0’lık Sırbistan yenilgisinin ardından gruptaki diğer rakipleri Almanya ve İsrail ile karşılaşacak. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na katılmak isteyen Türkiye, gruptaki dördüncü maçını 26 Kasım’da deplasmanda Almanya ile oynayacak. Milliler, beşinci maçında ise 30 Kasım’da Mersin’de, İsrail’le karşılaşacak.

Türkiye; H Grubu’nda oynadığı üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle Almanya ve Portekiz’in ardından 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Dokuzuncusu düzenlenecek olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Avrupa kıtasından 11 takım yer alacak. Elemelerde gruplarını birinci sırada bitiren 9 takım, Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkını elde edecek. Gruplarını ikinci tamamlayan takımların katılacağı play-off turunda ise ilk iki sırayı oluşturan takımlar Dünya Kupası biletini alacak.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda puan durumu şu şekilde:

1. Almanya 12 puan

2. Portekiz 10 puan

3. Türkiye 4 puan

4. Sırbistan 3 puan

5. İsrail 0 puan

6. Bulgaristan 0 puan