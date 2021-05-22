Kadın Milli Takımı’ndan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda toplam 5 madalya kazanan Kadın Milli Takımı, 116 puan topladı ve takım halinde dördüncü oldu.
Türkiye, U23 kadınlarda Zeynep Yetgil ve Ayşegül Özbege ile gümüş madalya; Aynur Erge, Esra Pul ve Nesrin Baş ile bronz madalya kazandı. Toplam 5 madalya alan Kadın Milli Takımı, takım halinde 116 puan topladı ve dördüncü oldu.Milliler serbest stilde de 3 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanmıştı. Şu ana kadar serbest stil ve kadınlarda toplam madalya sayısı 11 oldu. Grekoromende ilk günde yapılan müsabakalar sonunda 1 final, 3 bronz ve 1 repesaj maçı yapma hakkını elde etti.