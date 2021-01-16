Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 75 - Çankaya Belediyesi: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi’ni 75-68’lik skorla mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 75 - Çankaya Belediyesi: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi’ni 75-68’lik skorla mağlup etti.

Salon: Akatlar

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Önder Yılmaz xx, Sedef Yarıcı xx

Beşiktaş: Angela xxx 30, Bradford xxx 20, İrem Naz Topuz xxx 12, Melisa Korkmaz xx 8, Ivankovic x 2, Elif Bayram x 3, Draskicevic x

Başantrenör: Mehmet Kabaran

Çankaya Üniversitesi: Zellous xxx 29, White xxx 22, Gizem Yavuz xx 10, Bahar Öztürk xx 5, Talbert x 2, Özge Kavurmacıoğlu x, Özge Karataş x

Başantrenör: Çağrı Özek

1. Periyot: 12-17 (Çankaya Üniversitesi lehine)

Devre: 32-27 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 50-45 (Beşiktaş lehine)
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