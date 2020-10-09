Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın ve 11 Ekim’de oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Elazığ İl Özel İdare ile Hatay BŞB ve OGM Ormanspor ile Adana Basketbol karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe - Nesibe Aydın mücadelesi ile sona erecek.

Haftanın programı ise şöyle:

Yarın

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Hatay BŞB

14.00 OGM Ormanspor - Adana Basketbol

11 Ekim Pazar

14.00 Botaş - Çankaya Üniversitesi

14.00 Samsun Canik Belediye - İzmit Belediyespor

15.00 Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray

15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Beşiktaş

17.30 Fenerbahçe - Nesibe Aydın