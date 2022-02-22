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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde derbi heyecanı

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Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yarın (23 Şubat Çarşamba) oynanacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde derbi heyecanı
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yarın (23 Şubat Çarşamba) oynanacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 7. sıradaki Galatasaray’a konuk olacak. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde 19.00’da oynanacak karşılaşmaya sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak. İki takım bu sezon 2’si Euroleague olmak üzere toplamda 3 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların tamamında Fenerbahçe, rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Ligin ilk yarısında sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde oynanan lig mücadelesi, 74-56 Fenerbahçe lehine sonuçlanmıştı.

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