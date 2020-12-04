Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 70 - ASVEL Feminin: 84

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Fransa ekibi ASVEL Feminin’e 84-70 yenildi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bernard Vassallo xx, Ivana Ivanovic xx, Alakbar Hasanov xx
Fenerbahçe: McBride xxxx 28, Stokes xxx 12, Zandalasini xxx 11 Sabally xx 7, Vaughn xx 7, Tuğçe Canıtez x 5, Olcay Çakır x, Sevgi Uzun x
ASVEL Feminin: Clark xxx 17, Crvendakic xxx 14, Ciak xxx 14, Plouffe xx 11, Tanqueray xx 9, Raincock-Ekunwe xx 9, Johannes xx 6, Fauthoux x 4, Jocyte x
Başantrenör: Valery Demory
1. Periyot: 12-22 (ASVEL Feminin lehine)
Devre: 37-51 (ASVEL Feminin lehine)3. Periyot: 53-67 (ASVEL Feminin lehine)