Kadir Çakır, imzalı Beşiktaş formasına kavuştu

Amasya’da yaşayan 9 yaşındaki Kadir Çakır, hayalini kurduğu ve Beşiktaşlı futbolcuların imzalarının bulunduğu 5 numaralı formasına kavuştu.
Hayalinin Vodafone Park Stadı’nda Başiktaş’ın bir lig maçını izlemek olduğunu söyleyen Küçük Kadir’e hediyelerini teslim eden iyilik hareketi platformu öncüsü Kasım Alper Özdemir; "Sosyal medyada Kadir’in fotoğraflarını görüp bize ulaşan ve bu hediyelere vesile olan Serdar Özarslan’a da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde Kadir’i stadyuma da götürerek hayalini gerçekleştiririz. Çocukların olduğu her yer bir başka güzeldir ve çocuklarımız bu güzel ülkenin geleceğidir. İnşallah vatanına milletine faydalı örf adet ve kültürüne göre yetişen bir nesil için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.