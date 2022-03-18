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Kağıt uçakların pilotları yarıştı

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Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan kağıt uçak yarışması Bursa elemeleri renkli görüntülere sahne oldu. Kağıt uçakları kendileri yapan gençler, en uzun mesafe gitme, en uzun süre havada kalma ve akrobasi kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Kağıt uçakların pilotları yarıştı
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Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan kağıt uçak yarışması Bursa elemeleri renkli görüntülere sahne oldu. Kağıt uçakları kendileri yapan gençler, en uzun mesafe gitme, en uzun süre havada kalma ve akrobasi kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Dünyanın en büyük kağıt uçak şampiyonası Red Bull Paper Wings’in 18 Şubat’ta Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde başlayan Türkiye elemeleri, hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de toplam 18 üniversitede gerçekleşecek elemelerin Bursa ayağı, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda yapıldı.

Yalnızca A4 kağıtla yapılmış uçaklar ve uçurma kabiliyetinin yer aldığı yarışmada üniversiteli gençler, öncelikle uçak yapma konusundaki hünerlerini sergiledi. Daha sonra yaptıkları uçakları uçuran gençler, en uzun mesafe gitme, en uzun süre havada kalma ve akrobasi kategorilerinde dereceye girmek için büyük çaba harcadı.

Renkli görüntülerin yaşandığı elemelerin ardından, Türkiye finali yapılacak. Yetenekli gençler, Avusturya’nın Salzburg şehrinde gerçekleştirilecek dünya finaline katılmaya hak kazanacak.

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