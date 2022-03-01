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Kamerun Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Rigobert Song

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Galatasaray ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu.

Kamerun Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Rigobert Song
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Galatasaray ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu.

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Süper Lig’de Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Rigobert Song, ülkesi Kamerun’un teknik direktörlük görevine getirildi. Kamerun Milli Takımı’nda 1993-2010 tarihleri arasında forma giyen ve kaptanlığını da yapan 46 yaşındaki Song, Fransa’nın Lens kulübünden 2004 yılında Galatasaray’a transfer olmuştu. Trabzonspor’da 2008 - 2010 yılları arası 2 sezon forma giyen, 2010 yazında kariyerini sonlandırmıştı.

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